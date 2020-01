Då visas säsong två av HBO:s Ferranteserie

Foto: Eduardo Castaldo/HBO

HBO:s filmatisering av Elena Ferrantes bokserie "Neapelkvartetten" fortsätter snart i tv-rutan. Den 10 februari har andra säsongen av "My brilliant friend" premiär, den här gången med påhängstiteln "The story of a new name".

Den andra säsongen baseras på den andra boken, som på svenska heter "Hennes nya namn", och tar vid direkt efter att den första slutade.

Tv-serien regisseras av Saverio Costanzo, och skildrar precis som i böckerna den komplicerade vänskapen mellan Elena Greco (Margherita Mazzucco) och Raffaela Cerullo (Gaia Girace) i Neapel.