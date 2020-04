Därför sänks din återbäringsränta

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Coronaviruset drabbar nu också våra pensioner. Så här påverkas du när pensionsbolagen nu sänker sina återbäringsräntor.

Flera pensionsbolag har sänkt sina återbäringsräntor. Exempelvis Skandia och Folksam Liv sänker från 5 till 2 procent i återbäringsränta från den 1 april, även SEB Pension och försäkring, SEB Trygg Liv och Länsförsäkringar Liv har dragit ned på återbäringsräntan.

Sänkningarna beror på att börsen har gått ned så kraftigt. Men den som har sin pension i en traditionell försäkring drabbas inte lika snabbt och obarmhärtigt av börskraschen som den som har sina pengar i fonder eller fondförsäkringar. Sju av tio pensionskronor i pensionsbolagen ligger i traditionella försäkringar, medan resten ligger i fondförsäkringar, enligt AMF.

– Fonder går upp och ned direkt, men i traditionell försäkring med återbäringsränta så jämnas avkastningen ut över en längre period. Tillfälliga svängningar på börsen blir därför mindre kännbara för kunden, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Bolaget sköter allt

– Traditionell försäkring innebär att man själv inte behöver engagera sig i förvaltningen. Man överlåter allt åt försäkringsbolaget, säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF.

Det blir en jämnare resa för den som placerat sina pengar i en traditionell försäkring, förklarar de, det går inte lika snabbt utför då börsen faller, men inte heller lika snabbt upp då börsen börjar stiga igen.

– Det rör sig mer i vår portfölj än vad kunderna upplever. Enkelt uttryckt kan man säga att vi spar lite i ladorna i bra tider att leva av i sämre tider, säger Mattias Munter.

Nu har börsen fallit cirka 20 procent sedan årsskiftet, medan återbäringsräntorna sänks med bara ett par procent.

Skandia Liv förvaltar knappt 500 miljarder kronor för 1,4 miljoner kunders räkning, berättar han. Majoriteten, 68 procent, är tjänstepensioner. De kunderna, liksom kunder i många andra pensionsbolag, får nu sänkt återbäringsränta på grund av coronakrisen. I Skandia har den genomsnittliga återbäringsräntan legat på 6,1 procent under de senaste 15 åren. Mattias Munter tycker inte att man ska oroa sig så jättemycket för just pensionen under coronakrisen.

– För den allra största delen av pensionärerna kommer det här inte att få så jättestor påverkan. För det första orsakar pandemin stort mänskligt lidande, men de som behöver vara mest oroliga för sin ekonomi är de som inte får behålla sina jobb, säger Mattias Munter.

Direktavkastning i AMF

AMF, som förvaltar pensionspengar framför allt för LO-kollektivet, har en lite annorlunda konstruktion när det gäller avkastningen än andra pensionsbolag.

– I vår traditionella försäkring har vi ingen återbäringsränta, utan vi är direktavkastande så det justeras varje månad, säger Dan Adolphson Björck på AMF.

TT: Innebär det att AMF:s kunder drabbas hårdare nu än de som är kunder i andra bolag?

– Nej, men man kan följa värdeförändringar för sin tjänstepension snabbare hos oss. Positiv och negativ.

Han tror att vi ska räkna med att få ett par hundralappar mindre i samlad pension på grund av coronakrisen.

– Men samtidigt har politikerna enats om ett nytt pensionstillägg under nästa år, som ska förstärka pensionerna för dem med lägst pensioner, säger Dan Adolphson Björck.