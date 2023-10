Deppigt värre på Stockholmsbörsen

Ericsson gick mot strömmen och ökade 2,3 procent, även molntjänstbolaget Sinch visade positiva siffror efter handelsdagen, plus 2,6 procent.

I avvaktan på besked senare under tisdagskvällen om flygbolaget SAS framtid gick bolaget mot strömmen och landade på plus 9,5 procent efter obekräftade uppgifter som danska TV2 rapporterade om under dagen och som gjorde gällande att danska staten blir kvar som storägare.