Drastisk ökning av inställda rättegångar

Foto: Johan Nilsson/TT

Sedan coronaviruset började spridas har antalet inställda rättegångar drastiskt ökat. På tingsrätterna ställs nu omkring 40 procent av förhandlingarna in.

Domstolsverket konstaterar i ett pressmeddelande att en viss ökning av antalet inställda förhandlingar märktes redan i början av mars, men att de ökat markant sedan mitten av mars. Från att man tidigare år ställt in cirka 700 förhandlingar per vecka har 1 300 ställts in den senaste veckan.

På tingsrätterna stoppas nu omkring 40 procent av förhandlingarna, jämfört med 20 procent tidigare. Hovrätterna ställer in drygt 30 procent av förhandlingarna, vilket är en fördubbling mot tidigare.

– Det beror på att parter, vittnen, ombud eller personal är sjuka. Det är klart att det påverkar domstolarnas verksamhet. Det är tydligt, säger Charlotte Driving, chefsjurist på Domstolsverket.

Att så många förhandlingar ställs in just nu får konsekvenser på sikt.

– Domstolarna kommer inte att kunna avgöra mål i samma takt som tidigare. Det kommer att bli en högre arbetsbelastning när man kan börja sätta ut mål igen. Det kommer att bli en puckel att ta sig över, säger Charlotte Driving.

Hon vet inte hur lång tid det kommer att dröja innan de mål som ställs in under den här veckan kommer att bli avgjorda.

– Vi vet inte det, eftersom ingen vet hur det här kommer att utvecklas. Jag tror att det kan bli lite olika från domstol till domstol, beroende på hur många mål som ställs in. Det ställs fortfarande in fler mål i Stockholmsområdet än i övriga landet, säger Charlotte Driving.