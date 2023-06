En av fyra saknar baskunskaper i ekonomi

Kvinnor och personer under 30 år uppger däremot att de besitter lägre självförtroende och kunskap.

Fakta: Om undersökningen

För att få en internationell jämförelse är undersökningen baserad på frågor från OECD International network on financial education (OECD/INFE)). Den internationella jämförelsen pågår under 2023.

Svaren kommer från drygt 1 000 representativt utvalda svenska hushåll som besvarat frågorna dels via en inbjudan på posten, dels via befintlig webbpanel.

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Origo Group på uppdrag av Finansinspektionen under november-december 2022.

Källa: Finansinspektionen