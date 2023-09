"En fjärdedel av Darnah är borta"

Hjälparbetare har haft det svårt att ta sig in i Darnah på grund av blockerade vägar och broar.

Hjälparbetare har haft det svårt att ta sig in i Darnah på grund av blockerade vägar och broar. Foto: Yousef Murad/AP/TT

På eftermiddagen den 10 september drog stormen Daniel in över de östra delarna av Libyen. Några timmar senare brast två av floden Wadis dammar och staden Darnah fylldes av mängder med vatten. I runt en och en halv timme kämpade människor mot vågorna innan vattnet slutligen flöt ut i Medelhavet.

Försvårat hjälparbete

Sex av sju vägar in till staden blockerades helt efter översvämningen vilket gjorde att en stor del av hjälpen dröjde. Men tack vare att Rescue har ett kontor i närheten av Darnah lyckades de ta sig dit nästan direkt.

– Den enda fungerande vägen in till Darnah är överfull. Många försöker ta sig in i staden och andra försöker lämna. Ingen som inte har behörighet eller är hjälparbetare får komma in, säger han.