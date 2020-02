Flygplatsen stängd – resenärer fortfarande fast

Foto: Borja Suarez/Reuters/TT

Foto: Francisco Ubilla/AP/TT

Hundratals svenska semesterfirare sitter fortfarande fast på Gran Canaria sedan en sandstorm lamslagit flygtrafiken.

Flygplatsen på ön öppnades kort under söndagseftermiddagen men fick snabbt stänga igen.

Det är oklart när resenärerna får åka hem.

Många semesterfirare fick avsluta sin vistelse på Gran Canaria med en natt på flygplatsen och för passagerarna blir det ytterligare en natt kvar på ön. SAS meddelar att inga av deras flyg kommer att gå till eller från Gran Canaria under söndagen. Resenärer som skulle flyga till Stockholm, Oslo, Kristiansand, Göteborg och Köpenhamn får vänta till tidigast i morgon måndag.

Flera hundra svenskar som skulle ha rest hem med Ving, SAS, Norwegian och TUI drabbades av en massiv sandstorm på lördagskvällen, en så kallad röd calima, som fört med sig röd sand från Sahara till Kanarieöarna. De som skulle ha flugit hem under söndagen blev kvar då flygplatsen tvingades stänga igen under eftermiddagen, efter att ha varit öppen en kort tid.

Tusentals fast

Efterfrågan på hotellrum är stor och resenärerna kan därför behöva spendera ännu en natt på flygplatsen.

– Vi jobbar med att försöka hitta hotell till dem som måste övernatta igen men det är svårt att hitta ledig kapacitet, säger John Eckhoff, informatör på SAS.

– Situationen är så att det är flera tusen passagerare som är fast där nere. Om man har möjlighet bör man försöka hitta hotell eller övernattning själv, fortsätter han.

Även på svensk mark drabbades resenärer som inte kunnat åka iväg på sina planerade solsemestrar. SAS har ställt in tre flighter till Kanarieöarna under förmiddagen, från Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

Norwegian har ställt in flera flyg till och från Skandinavien under dagen. I ett pressmeddelande konstaterar flygbolaget att vädersituationen påverkar flygningarna under söndagen och att de informerar sina kunder löpande via sms. Bolaget har flera flygplan parkerade på Gran Canaria och Teneriffa.

"Vi har jobbat under natten för att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt med hotellövernattningar och matkort. Det är en krävande situation eftersom alla flygbolag berörs och de flesta hotell är fulla. Säkerhet är vår viktigaste prioritet och flygplanen måste genomgå tekniska inspektioner för att säkerställa att de inte fått skador från sandstormen", skriver Norwegian i pressmeddelandet.

Vings resenärer skulle flugit hem

Ving har 370 passagerare på Gran Canaria som skulle ha flugit hem klockan 16.30 lokal tid.

Ett av resebolagets flygplan, som under gårdagen tvingades mellanlanda i Portugal, var under söndagseftermiddagen på väg till Gran Canarias flygplats. Flyget skulle där hämta upp de strandsatta passagerarna och ta dem till Sverige. Men flygplatsen stängdes igen varpå flygplanet tvingades landa på grannön Teneriffa.

Charlotte Hallencreutz, informatör på Ving, har ingen prognos för när resenärerna kan få åka hem.

Gulbrun luft

Videoklipp som har publicerats i sociala medier visar hur himlen färgats disigt gulbrun av sanden.

Erik Asp, en av de drabbade resenärerna som tvingades övernatta på flygplatsen, säger till Expressen :

– Vi tittade ut genom fönstret och såg inte ens planen. Sikten var i princip obefintlig.

Spaniens nationella väderinstitut har varnat för kraftiga vindar tills på måndagen, enligt Reuters.

Värst drabbat är Gran Canaria, Fuerteventura och Lanzarote. Väderprognosen för Teneriffa är däremot god.