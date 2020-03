Försenad bro äntligen på väg till Slussen

Foto: Skanska

Den omtalade "guldbro" som är en viktig del av det nya Slussenbygget är slutligen på väg mot Stockholm, efter att ha legat still under lång tid. Bron kommer att bli mer än en månad försenad.

Det kinesiska lastfartyget Zhen Hua 33 som fraktar bron är nu på väg att runda Bretagne och ta sig in i Engelska kanalen. Under flera veckor har fartyget legat still utanför den spanska sydkusten på grund av vädret, men nu har bron alltså kommit en bit närmare Stockholm.

– Det är ett väldigt framsteg. Äntligen!, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Slussenprojektet.

På grund av fartygets speciella konstruktion är det väldigt känsligt för vågor, men nu har vinden lagt sig och våghöjderna i Biscayabukten har legat mellan tre och fyra meter, vilket fartyget klarar av. Enligt Eva Rosman visar prognoserna på våghöjder runt två meter i Engelska kanalen.

Framme i mars

Prognosen är nu att fartyget kommer fram till Stockholms skärgård antingen den 10 eller 11 mars.

– Morgonen efter det kliver lotsarna på, och det tar då mellan fem och sju timmar för den att komma fram. Den borde alltså komma på plats under eftermiddagen den 11 eller 12 mars, säger Eva Rosman.

Fartyget lämnade Kina, där bron tillverkades, i början av januari, och skulle enligt planen vara framme den 8 februari. Men så blev det alltså inte.

– Tack och lov finns det andra saker vi har kunnat göra under tiden, vi har kastat om i byggordningen och det har inte varit någon brist på arbete. Det är klart att det ändå blir en del förseningar för hela projektet, men hur mycket vet vi inte förrän bron är framme, säger Eva Rosman.

Upphandlad till fast pris

TT: Vad kostar förseningen i pengar?

– Bron är upphandlad till ett fast pris, så det är entreprenören (Skanska) som får ta kostnaden och inte skattebetalarna. Sedan får förseningen konsekvenser för själva bygget, antingen i form av tid eller pengar, men hur mycket det rör sig om är för tidigt att säga.