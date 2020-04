Fortsatt blåsigt men finare väder till helgen

Foto: Johan Nilsson/TT

Nedblåsta träd, tusentals hushåll utan el och inställd tåg. Torsdagens blåsiga väder ställde till det rejält på många håll i landet.

Sent på torsdagskvällen var nära 12 000 hushåll utan el och SMHI varnade för hårda vindar i Götaland och Svealand.

– Vi har tagit bort vindvarningarna på de flesta håll, det är bara i Halland som vi har en varning kvar, säger SMHI:s meteorolog Max Lindberg Stoltz till TT vid 03-tiden.

Men även om SMHI plockar bort sina varningar så kommer det fortsätta att blåsa under dagen, med hårda vindbyar i södra Sverige och i södra Norrland. De avtar under dagen och framåt kvällen.

Däremot ligger snövarningarna över Västernorrland och Jämtland från torsdagen kvar.

– Det fortsätter att snöa under natten, men sedan avtar det under morgonen. I Jämtlandsfjällen kommer det fortsatt snöbyar, men det mest intensiva snöfallet kommer att avta under morgonen.

Under helger kommer vädret sedan att stabiliseras och framför allt de södra delarna får en del sol. Och på många håll i landet har vinter övergått i vår.

– Våren har kommit till hela Götaland, delar av Svealand och upp mot Norrlandskusten. Kollar på man på temperaturen generellt så kommer den nog att hålla sig något över det normala i norra halvan och omkring det normala i södra halvan, i fjällen något under det normala, säger Max Lindberg Stoltz.