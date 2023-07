Franskt nationaldagsfirande i skuggan av upplopp

Upploppen i Parisförorten Nanterre pågick under sex dygn i slutet av juni. Arkivbild.

Upploppen i Parisförorten Nanterre pågick under sex dygn i slutet av juni. Arkivbild. Foto: Aurelien Morissard/AP/TT

Frankrikes president Emmanuel Macron under ett möte med de borgmästare runt om i Frankrike som drabbades av upploppen i juni. Arkivbild.

Frankrikes president Emmanuel Macron under ett möte med de borgmästare runt om i Frankrike som drabbades av upploppen i juni. Arkivbild. Foto: Ludovic Marin/AP/TT

I vanliga fall innehåller firandet bland annat storstilade fyrverkerier och en pampig militärparad på Paris paradgata Champs-Élysées. Årets festligheter ser dock ut att bli mer dämpade – inte minst efter att fyrverkeripjäser för privat bruk förbjudits av myndigheterna, då dessa användes som vapen under upploppen.

Polisen oförberedd

Ett stort problem inom den franska poliskåren är att många poliser saknar adekvat utbildning i konflikthantering, enligt Wojtek Kalinowski, chef för tankesmedjan Veblen Institute for Economic Reforms i Paris.

– De är ofta utarbetade och oförberedda. Polisen utsätts förvisso för våld och hamnar i svåra lägen, men i andra länder utbildas de för just detta, säger han.

– Det pågår en ständig debatt, där man anklagar rättsväsendet och domstolarna för att sätta de ungdomar som gripits på fri fot för snabbt. Dessutom påpekar man ofta att man tvingas arbeta under extrema förhållanden, säger han.

– Dessa områden byggdes inte som naturliga fortsättningar av städerna, och då kommunikationerna ofta är väldigt dåliga blir de till isolerade öar. När då all samhällsservice så småningom försvinner upplever invånarna att samhället inte bryr sig om dem, säger hon och tillägger:

Gnistan tänds

Frankrikes inrikesminister Gerald Darmanin meddelade på torsdagen att 45 000 poliser – lika många som under upploppen i juni – kommer att patrullera landets gator "i syfte att undvika att dessa våldsamma händelser upprepas". Även landets president Emmanuel Macron har meddelat att han ställt in ett tal till nationen, som skulle ha sänts på fransk tv under nationaldagen.