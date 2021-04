”Gota Media kommer att få ännu mer fördjupande journalistik med hög kvalitet”

Fakta

Ålder: 54 år.

Yrke: Datajournalist.

Född: Karlskrona, uppvuxen i Emmeryd utanför Fridlevstad.

Bor: På Gärdet i Stockholm men kommer i och med nya jobbet att bosätta sig i östra Blekinge. Alla tips om mindre hus mottages tacksamt.

Familj: Mamma och pappa i Bräkne-Hoby. En syster som bor i Ronneby och en syster som bor i Sockholm.

Intressen: Min häst, den ska flytta med till Blekinge. Sedan reser jag mycket, genom mitt arbete har jag ett stort nätverk. Men jag har inte rest utomlands sedan starten av pandemin.

Utmärkelser: Stora Journalistpriset ”Årets förnyare” 2016 och 2010.

Starka sidor: Jag är bra på att kommunicera. Och jag kan bli intresserad av nästan vad som helst. Jag blir snabbt fascinerad.

Sämre sidor: Jag är tyvärr lite kontrollfreak ”men jag har sjukdomsinsikt”. Jag är lite otålig.

Kuriosa: Samtidigt som jag började gymnasiet på Chapmanskolan (nuvarande af Chapman) i Karlskrona valde min pappa att omskola sig. Han var lantbrukare men hans rygg klarade inte arbetet och han började läsa vid komvux. Jag är så stolt över att han gjorde det. Och vi är med i samma skolkatalog.

Aktuell som: Ska utveckla datajournalistiken inom Gota Media och lämnar SVT efter 27 år.

Delar av karriären: Under åren på SVT har Helena Bengtsson hunnit jobba med produktioner:

• Striptease

• Fittja Paradiso

• Uppdrag Granskning

• Debatt

• Aktuellt och Rapport

• SVT Pejl

• Vid ett par tillfällen har hon varit tjänstledig och arbetat på The Center for Public Integrity i Washington samt på The Guardian I London.

Panamadokumenten: Den panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca samlade sina dokument vilka visade hur byrån hjälpt företag att dölja sina tillgångar i ett skatteparadis. Samlingen innehöll 11,5 miljoner dokument och granskades av 376 journalister innan de offentliggjordes 2016. Flera svenska banker utreddes efter misstänkt samröre med byrån.