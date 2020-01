Gravidas rökning ökar risken för frakturer

Foto: Elin Abelson/Örebro Universitet

Riskerna med rökning under graviditeten har varit kända länge och nu läggs en ny faktor till listan – frakturer under barnets första levnadsår, visar en studie från Örebro som publiceras i British Medical Journal, BMJ.

"Sedan tidigare vet vi att rökning kan ge sämre fostertillväxt och för låg födelsevikt hos nyfödda barn. Vår studie visar att det också finns en ökad risk för frakturer hos barn under det första levnadsåret om mamman har rökt under graviditeten, säger Judith Brand, forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet i ett pressmeddelande.

Risken att drabbas av en fraktur är fortfarande liten, men den är ändå högre hos barn till rökande mammor och ju fler cigaretter desto högre risk.

"Risken för frakturer var 20 procent högre hos barn till mammor som rökt mellan en och nio cigaretter per dag tidigt under graviditeten, jämfört med om barnet inte utsatts för cigarrettrökning alls. När mamman rökt tio cigaretter per dag eller fler var risken 41 procent högre för barnet att drabbas av fraktur under sitt första levnadsår, berättar Judith Brand.

"Till skillnad från tidigare studier har vi kunnat göra jämförelser mellan syskon och på så sätt ta hänsyn till familjefaktorer, som arv och miljö. Våra resultat visar att rökning under graviditeten kan ha en direkt effekt på fostrets benhälsa, vilket påverkar frakturrisken under första levnadsåret", säger Scott Montogomery, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet i pressmeddelandet.

Studien är gjord av en grupp forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro, Den publiceras under torsdagen i tidskriften British Medical Journal, BMJ.