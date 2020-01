Halvträff blev fullträff för Modo

Foto: Erik Mårtensson/TT

En halvträff blev till en fullträff för Modo i seriefinalen mot Björklöven i hockeyallsvenskan.

Kalle Jelvert sköt det vinstgivande målet med bara 61 sekunder kvar och Modo vann med 4–2.

De flesta hade börjat ställa sig in på en förlängning när Jelvert slog till då bara 1.01 återstod av seriefinalen och derbyt i norr, det är bara elva mil mellan de två norrländska kuststäderna.

Daniel Sylwander dundrade fram längs högerkanten och slog in pucken framför mål. Där dök Jelvert upp och ställde Björklövens målvakt Joe Cannata då han fick halvträff på avslutet. Pucken gick via stolpen och in.

I andra perioden hade Jelvert missat ett friläge. Nu blev han hjälte ändå.

– Jag sa att jag skulle göra det bättre i tredje perioden, sade han.

"Foppa" njöt

På läktarplats satt förre ikonen Peter Forsberg bland 6 537 åskådare och njöt. Modo närmade sig Björklöven i kampen om förstaplatsen och är nu bara fyra poäng bakom. Seriesegraren får hemmaplansfördel i den allsvenska finalserien – bäst av fem matcher – och allt talar för att de två lagen hamnar där.

Hemmaplansfördelen blir viktig – vilket inte minst det faktum att samtliga fyra möten den här säsongen har slutat med hemmasegrar.

Modo har tolv poäng ned till trean Timrå – som föll borta mot Södertälje med 2–3 efter straffar – med elva omgångar kvar. Finalparet är inte klart i teorin, men i praktiken, och Jelvert ser redan fram emot den serien:

– Då handlar det om att fokusera på vårt och ta en match i taget, sade han.

AIK mot kval

Björklöven ledde med 2–1 en bit in i tredje perioden efter att ha vänt 0–1, men Modo lyckades vända tillbaka med tre mål under matchens sista 8.30.

Patrik Karlkvist lyfte in 2–2 innan Jelvert klev fram och Tambellini satte slutpunkten.

I botten hade jumbon AIK, förra säsongen överlägsen seriesegrare, en sista chans att hålla hoppet uppe om att undvika kval. Men Almtuna kom till Hovet och krossade AIK med 6–1. Nu är laget i princip klart för kval då gapet till Almtuna, närmast ovanför kvalstrecket, växte till 20 poäng.