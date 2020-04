Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Polisen har skrivit en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet efter en lägenhetsbrand i Hässleholm.

Två personer försökte springa från polisen i Kristianstad efter att en bil stoppats för misstankar om drograttfylleri.

Skåne

Strax före midnatt slog någon larm om ett rökfyllt trapphus i centrala Hässleholm. Räddningstjänst och ambulans larmades till platsen, där en brand uppstått i en lägenhet. Det finns inga rapporter om några personskador.

En polispatrull upptäckte en brand i en industribyggnad i Vellinge strax före midnatt, enligt räddningstjänsten. Inne i byggnaden hade det brunnit i ett antal stolar men branden ska ha självslocknat. Ingen person kom till skada.

När en polispatrull skulle stoppa och kontrollera en bil på Värestorpsvägen i norra Kristianstads kommun vid 00.20-tiden valde föraren att inte stanna. Ett förföljande inleddes och efter en kortare sträcka ska bilen ha stannat. Flera personer ska ha sprungit iväg från bilen men två av dem fångades in. En 20-åring misstänks nu för flera brott, bland annat drograttfylleri och narkotikabrott. Passageraren misstänks för narkotikabrott.

Sverige

En tonåring har skjutits i benet och förts till sjukhus i Gävle. Skjutningen skedde utomhus i stadsdelen Sätra. Polisen har inlett en förundersökning om grov misshandel och genomför flera utredningsåtgärder.

Larmet om skottlossningen kom vid 20.30-tiden på måndagen. Pojken är enligt polisen i övre tonåren. (TT)

De nya generösare reglerna för a-kassan har fått allt fler att ansöka om medlemskap i Akademikernas a-kassa.

Ansökningarna om ersättning ökade i mars med 30 procent, mot februari månads siffror.

Enligt de nya tillfälliga reglerna krävs bara tre månaders medlemskap i en a-kassa under perioden mars till december 2020 för att kunna få ersättning, mot tidigare tolv månader. Arbetsvillkoret sänks från lägst halvtid, 80 timmar, per månad under sex månader till lägst 60 timmar per månad. Karensdagarna är under året slopade och taket för hur mycket man kan få i a-kassa har höjts. (TT)

Världen

Tusentals butiker i Österrike öppnar under tisdagen när landet – som ett av de första i Europa – lättar på restriktionerna. Butiker som är mindre än 400 kvadratmeter stora får slå upp portarna.

Den 1 maj är det dags för shoppingcenter, större butiker och frisörer, och i mitten av maj får även hotell och restauranger öppna, om allt går enligt plan.

Men förbundskansler Sebastian Kurz uppmanade i en intervju med public service-bolaget ORF i fredags folk att fortsätta självisolera sig.

– Faran finns fortfarande bland oss, sade han.

Med 368 avlidna som insjuknat i covid-19 är landet lindrigare drabbat än många andra i Europa. (TT)

Antalet personer i Norge som avlidit sedan de insjuknat i covid-19 har fördubblats sedan i söndags från 62 till 134.

Sju av tio var boende på vårdhem, där man befarar att antalet kommer att stiga framöver. Tidigare har ungefär hälften av de rapporterade dödsfallen kommit från sjukhus.

– De flesta boende på vårdhem är väldigt gamla och har allvarliga underliggande sjukdomar. Därför är de betydligt mer sårbara för covid-19 än andra, säger assisterande hälsodirektören Espen Rostrup Nakstad. (TT)