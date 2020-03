HBO:s "The undoing" skjuts upp till hösten

Foto: Willy Sanjuan/AP/TT

Premiären av HBO:s kommande miniserie "The undoing", med Nicole Kidman och Hugh Grant i huvudrollerna, senareläggs. I stället för i maj kommer tittarna att kunna ta del av dramats sex delar någon gång i höst, skriver The Wrap.

Anledningen är de pågående oroligheterna orsakade av coronaviruset, säger tv-bolaget i ett uttalande.

"The undoing" bygger på Jean Hanff Korelitz roman "You should have known" och handlar om ett par, spelade av Kidman och Grant, vars tillvaro vänds upp och ned på grund av katastrofala händelser.

Susanne Bier ("Hämnden", "Bird box"), står för regin. Donald Sutherland, Sofie Gråbøl och Edgar Ramirez med flera gör huvudrollsinnehavarna sällskap i rollistan.