Högsäsong för magsjuka – så undviker du smittan

Högre risk för att bli magsjuk under sommaren beror bland annat på att vi äter mer utomhus och slarvar med livsmedelshygienen, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT

En stor andel av de 8 000 personer som anmäldes som magsjuka under 2022 blev sjuka just under sommaren, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Utöver mer närkontakt med djur så slarvar vi mer med livsmedelshygienen när vi grillar och äter utomhus.