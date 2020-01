Hon tar över Melodifestivalen efter Björkman

Foto: Ali Lorestani/TT

Det tog tre år – nu tar Karin Gunnarsson till slut över som Melodifestivalens tävlingsproducent efter Christer Björkman.

När Christer Björkman för ett par år sedan meddelade att han skulle sluta som Melodifestivalens tävlingsproducent 2021 hade han redan en tilltänkt efterträdare. Efter flera års förberedelser tar nu Karin Gunnarsson över rollen, medan Björkman går över till att kalla sig "senior producer" med fokus på Andra chansens Hall of Fame.

Till skillnad från sin föregångare har Karin Gunnarsson inte en karriär som Melodifestivalartist bakom sig. Hon har främst verkat i bakgrunden, tidigare som musikredaktör på P3 och innan dess som produktchef på ett skivbolag.

Hon beskriver sig som en musiknörd sedan barnsben. Under mellanstadiet praktiserade Karin Gunnarsson på Konsum i Vetlanda, bara för att få fri tillgång till musiktidningar som Smash Hits och New Musical Express. Under gymnasiet bestämde hon sig för att hon skulle jobba inom musikbranschen på något sätt.

"Finns ett ansvar"

Hon sökte själv aktivt tjänsten när Christer Björkman signalerade att han skulle sluta.

– En bra dag känner jag att "herregud, det är klart jag ska göra det här”, säger Karin Gunnarsson och skrattar högt.

– Men det är ju ett jättestort projekt och ett program som betyder mycket för många människor. Det är klart att det finns ett ansvar och en press ibland som man inte riktigt är van vid.

Som tävlingsproducent väljer man bland annat vilka artister och bidrag som ska tävla, och i vilken ordning. Karin Gunnarsson beskriver sig som nyfiken på fenomen, men också på vad den stora publiken går i gång på.

TT: Kan du nämna ett typiskt Karin-val och ett typiskt Christer-val från årets startfält?

– Jag tror att det är lite fördomsfullt att tro att Christer representerar de äldre inslagen och jag de nya. Där har jag kommit med idéer som man skulle kunna tänka att "det här är en gammal artist” och tvärt om. Vi har ju olika erfarenheter från att ha jobbat mycket med musik och där kompletterar vi varandra väldigt fint.

Låtskrivare får mer utrymme

I år har det så kallade "green room" slopats under deltävlingarna, i stället filmas artisternas reaktioner från scenen. Låtskrivarna får större utrymme och medverkar i bidragets presentationsfilm. Men när det kommer till framtida förändringar är Karin Gunnarsson fåordig.

– Jag har idéer och tankar, men sådant måste ske i en gruppdiskussion.

Hon beskriver sin framtidsvision för tävlingen i breda drag.

– Jag vill att Melodifestivalen ska vara jämställd och representativ för hela Sverige, relevant, engagerande och underhållande.

Melodifestivalen är ett av Sveriges största tv-program som många tycker om att tycka till om. Men hur bra är Karin Gunnarsson på att ta kritik?

– Man får inte läsa allting känner jag, även om jag inte vill stoppa huvudet i sanden. Jag är jättestolt och supernöjd med Melodifestivalens startfält, sedan har alla rätt att ha sin åsikt.