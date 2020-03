Hundar ska tränas i att spåra coronaviruset

Foto: Martina Holmberg/TT

Kan en hund lukta sig till coronaviruset? Det försöker en brittisk välgörenhetsorganisation ta reda på tillsammans med en grupp forskare, som ska försöka lära hundar att spåra upp smittan.

Hundar har redan tränats i att upptäcka cancer, Parkinsons sjukdom, malaria och bakterieinfektioner genom att sniffa på luktprover från patienter. Teorin är att varje sjukdom utsöndrar en distinkt lukt, så även covid-19.

Under sex veckor ska nu organisationen Medical Detection Dogs, tillsammans med forskare vid London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) samt Durham University i norsöstra England, ge hundar en kurs i att sniffa upp personer som är smittade av det nya coronaviruset.

Underlätta provtagning

– Målet är att hundar ska kunna granska vilka som helst, till och med dem som inte har några symptom, och berätta för oss om de behöver testas, säger Claire Guest, grundare och vd för Medical Detection Dogs, som arbetar med att lära hundar att upptäcka olika sjukdomar.

Syftet är att kunna ställa snabbare diagnoser och att de begränsade möjligheterna till provtagning inte belastas i onödan.

– I princip är vi säkra på att hundar kan upptäcka covid-19, säger Claire Guest och fortsätter:

– Vi håller nu på att undersöka hur vi på ett säkert sätt kan fånga doften av viruset från patienter och ge till hundarna.

Användas på flygplatser

Hundar kan även märka av små förändringar i en människas kroppstemperatur, vilket gör att de skulle kunna användas för att upptäcka personer med feber.

När den pågående pandemin närmar sig sitt slut skulle de tränade hundarna till exempel kunna användas på flygplatser för att snabbt identifiera personer som bär på viruset och på det viset hindra att sjukdomen börjar spridas igen, enligt Steve Lindsay på Durham University.