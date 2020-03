Hunden Lotus vann TV4:s "Talang"

Foto: TV4

Foto: Rosie Alm/TV4

Fredagens final av "Talang" var det första direktsända programmet som sändes utan publik i tv-studion. Det stod slutligen mellan sångerskan Maja Jakobsson, sexårige Alexander – som är en mästare på att memorera siffror – och Lizette Olausson med bordercollien Lotus.

Det blev till sist hunden Lotus och matte Lizette Olausson som avgick med segern efter att ha fått flest röster av tittarna.

– Jag trodde aldrig att jag skulle säga att ett djurnummer solklart förtjänar att vinna "Talang", sade jurymedlemmen Bianca Ingrosso efter parets nummer till tonerna av ABBA:s "Does your mother know".

Lizette Olausson och hunden Lotus kommer att fira vinsten på en halv miljon kronor med märgben och att skänka en del av vinsten till hemlösa katter, meddelade en stolt matte.