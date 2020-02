"Jägarna" får en andra säsong

Foto: Pontus Lundahl/TT

Tv-serien "Jägarna", med Rolf Lassgård i huvudrollen, får en fortsättning. Expressens tv-blogg Spoiler Alert skriver att det nu är klart med en andra säsong, som ska sändas på TV4 och C More.

Serien hade premiär 2018 och handlar liksom Kjell Sundvalls två filmer om polisen Erik Bäckström, som i serien har flyttat till Norrbotten och avslutat sin karriär. Men han blir snart indragen i den lokala polisens arbete och en konflikt mellan en lokal gruventreprenör och miljöaktivister.

"Jag ska ärligt erkänna att vi blev överväldigade av den respons som vi fick från tittarna. 'Jägarna' är fortfarande, mer än ett år senare, en av våra största succéer på C More någonsin. Därför är vi enormt glada att manus till säsong 2 skrivs just nu", säger seriens exekutiva producent Lisa Dahlberg i ett uttalande.

Regissör är Jens Jonsson tillsammans med Johan Lundin. Björn Carlström och Stefan Thunberg, som skrev första säsongen, gör även manus till sex nya avsnitt. Planerat inspelningsstart är augusti i år.