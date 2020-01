Jude Law: "Det lättaste jobb jag haft"

Foto: C More

Jude Law får konkurrens av en ny påve i nya säsongen av "The new pope". Men själv kallar skådespelaren de nya avsnitten för "det lättaste jobb jag någonsin haft".

Det har blivit dags för säsong två av Paolo Sorrentinos tv-serie om hur den unge amerikanen Lenny blir vald till påve. Men när serien börjar ligger Lenny i koma och Vatikanen söker och finner en ersättare, som spelas av John Malkovich. Därför heter serien nu inte längre ”The young pope” utan ”The new pope”.

– Det var det lättaste jobb jag någonsin haft. Jag somnade till och med några gånger när jag låg där, berättar Jude Law om inspelningen för TT.

– Men det var fruktansvärt kallt. Vi filmade i ett underbart gammalt palazzo i Rom, men det fanns ingen centralvärme så mellan tagningarna täckte de mig med filtar så jag inte skulle skaka av köld. Och sen rycktes de bort igen.

Minimala badbyxor

Inför lanseringen av den nya omgången har man gjort en trailer där Law iförd minimala röda badbyxor kommer upp ur havet och går förbi en samling unga kvinnor i bikini.

– Den scenen kom som en överraskning. Vi filmade en scen där jag i badbyxor går upp ur havet. Det var det enda. Nästa dag sa regissören Paolo Sorrentino ”du, jag har en ny idé”. Och plötsligt förstod jag varför det plötsligt vimlade av unga kvinnor i bikini på stranden, säger Jude Law och fortsätter:

– Jag trodde mina barn skulle tycka det var pinsamt att se scenen. Men de tyckte faktiskt att det var ok. De skrattade, tyckte det var kul. Men att den nu används som trailer för serien, det hade jag inte en aning om.

Hur har serien påverkat Jude Laws egen syn på religion? Han funderar lite och säger sedan:

– Ända sen jag var tonåring har jag varit nyfiken när det gäller frågor om tro och det spirituella. Jag tror på att man ska hitta sin egen andliga plats. När det gäller den katolska kyrkan har det varit intressant att se hur teatralisk den är, med kostymer, ljussättning, hur de för sig. De vet hur man drar i gång en bra show.

Det mänskliga var viktigast

– När jag skulle göra den första serien började jag studera katolicismen men bestämde mig sedan för att det viktiga var det mänskliga, att koncentrera mig på mannen jag skulle spela. Och i den nya serien ger han sig ut på en helt ny resa.

På senare år har katolska kyrkan varit utsatt för stark kritik, bland annat efter återkommande avslöjanden om sexuella övergrepp. Men Jude Law tycker inte att "The young pope" har bidragit till att ytterligare svärta ned bilden av kyrkan.

– Jag tror den katolska kyrkan tyckte om den första serien. Målsättningen från oss har inte varit att skambelägga eller förödmjuka eller döma. Paolo har gjort bra research. Det har de uppskattat. Och en rad kardinaler från runtom i världen har hört av sig till mannen som gjort de hattar jag hade. De ville ha likadana, så han tjänar en förmögenhet nu på att tillverka hattar till katolska kardinaler runtom i världen.

"The new pope" har premiär på C More den 26 januari.