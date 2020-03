Just nu: Danmark stänger gränsen

Foto: Martina Holmberg/TT

Danmark stänger sina gränser från och med lördag klockan 12, säger statsminister Mette Frederiksen.

Lördag klockan 12 stänger Danmark sina gränser för att hejda coronavirusets framfart, meddelar statsminister Mette Frederiksen (S) på en pressträff.

För att få lov åka in i Danmark måste utlänningar ha ett "giltigt syfte", säger den danska statsministern.

I praktiken innebär det att det införs gränskontroll. Det nya påbudet ska gälla till den 13 april.

Alla turister och utlänningar som inte kan bevisa att de har giltiga skäl att visats i Danmark, får inte komma in i Danmark, säger hon.

Giltigt skäl uppges vara om man arbetar i Danmark.

Danska medborgare kommer fortsatt att få färdas över gränsen.

Till danska tidningen Politikken säger statsministern:

”Alle udlændinge, der ikke har et »anerkendelsesværdigt formål« i Danmark vil blive afvist ved de danske grænser. Danskere vil altid kunne rejse ind i Danmark.

»Det her er alvorligt initiativer. Det bliver ikke de sidste. Vi vil om meget kort tid komme med nye udmeldinger«, siger Mette Frederiksen.

TILL BERLINGSKE TIDENDE: »Med det vi gør nu, må vi forvente at se en total nedlukning for al transport, færge, tog, bus ... Den fulde grænsekontrol vil vi først have på plads om et par dage. Det er politiet, som har ansvaret, men vi kommer til at bede forsvarets personel om at tage del i grænsebevogtningen.«

