Kendrick Lamar till Roskilde

Foto: Joel C Ryan

Rap-stjärnan Kendrick Lamar spelar på 50-årsjubilerande Roskildefestivalen i sommar. Han får sällskap av New York-bandet The Strokes, indierockarna i Haim, brittiska singer-songwritern Charli XCX och många fler.

Medelåldern hos artisterna som uppträder på festivalens stora scen är den lägsta hittills i festivalens historia. I ett pressmeddelande säger Anders Wahrén, programchef, att målet har varit att sikta mot framtiden.

"Man måste inte ha 20 års erfarenhet för att få spela på stora scenen. Den eran är över", säger han.

Sedan tidigare är Taylor Swift, Tyler the Creator, Thom Yorke och Faith No More bekräftade.

Roskildefestivalen äger rum 27 juni till 4 juli.