Klassiska Dylan-utkast till salu

Foto: NTB Scanpix/TT

Bob Dylans handskrivna första utkast till låten "The times they are a-changing" ska säljas, enligt "först till kvarn"-principen. Den anonyma ägaren till dyrgripen vill ha 2,2 miljoner dollar, ungefär 22 miljoner kronor.

Men det blir alltså ingen budgivning om utkastet till en av världens mest kända protestlåtar.

– Det är inte en auktion utan en privat försäljning. Det är först till kvarn, säger Gary Zimet, som äger en firma som handlar med memorabilia och autografer.

Den som vill komma lite billigare undan kan hoppas få lägga vantarna på två andra texter – "Subterranean homesick blues" och "Lay lady lay", som säljs för 1,2 miljoner dollar.

– De är inte riktigt lika viktiga, lika ikoniska. "Subterranean homesick blues" är självklart en stor låt, men den spelar inte i samma liga som "The times they are a-changin", säger Gary Zimet.

Texten till Dylans "Like a rolling stone" såldes för två miljoner dollar på auktionsfirman Sotheby's i New York 2014.