Klev ombord före pandemin – nu går de i land

De klev ombord innan coronapandemin var ett faktum.

Nu närmar sig resan sitt slut för passagerarna ombord på Costa Deliziosa – ett av de sista kryssningsfartyg som har varit kvar till havs.

Flera kryssningsfartyg har förvandlats till rena coronafällor sedan viruset fått fäste ombord. Men för spanske Carlos Payá har de 15 veckorna ombord på Costa Deliziosa snarare varit en lättnad. Medan viruset spridit sig som en löpeld genom världen har inga fall av covid-19 bekräftats ombord på det lyxiga fartyget som gav sig av från Venedig i Italien i början av januari.

"Nyheterna hemifrån har orsakat mycket oro och sorg. För oss har det varit ren tur att vi befunnit oss här" skriver Carlos Payá, som reser tillsammans med sin fru, i ett sms till nyhetsbyrån AP.

Flytande paria

När Världshälsoorganisationen WHO klassade virusutbrottet som en pandemi den 11 mars hade fartyget just lämnat hamnen i Fremantle i Australien. Sedan dess har det bara stannat för att tanka eller av andra tekniska skäl – och de över 1 800 passagerarna har inte fått gå i land. Det numera ökända Diamond Princess, som tidigt under coronakrisen skapade rubriker från hamnen i japanska Yokohama, har bidragit till att förvandla kryssningsfartyg till paria och få länder har varit sugna på att välkomna en potentiell smitthärd.

Men nu närmar sig resan sitt slut för Costa Deliziosa. På måndagen kommer över 160 spanska resenärer att få gå i land i Barcelona och resten ska släppas av i Genua i Italien på onsdag. Ursprungsplanen var att fartyget skulle återvända till Venedig den 26 april.

Costa Deliziosa är inte det enda kryssningsfartyg som tillåts lägga till under måndagen. Ytterligare två fartyg har fått tillstånd att avsluta sina resor, enligt uppgifter från branschorganisationen CLIA, som BBC rapporterar om. Det handlar om fartygen MSC Magnifica som ska lägga till i Marseille i Frankrike och Pacific Princess som ska lägga till i Los Angeles i USA.

En annan värld

När MSC Magnifica gav sig av från Genua den 5 januari såg världen helt annorlunda ut. Och när hamn efter hamn började stänga hade fartyget inte längre någonstans att ta vägen. Passagerarna – som är vana att få se nya platser var och varannan dag – har inte haft fast mark under fötterna sedan de var i Wellington i Nya Zeeland för sex veckor sedan.

De över 1 700 passagerarna erbjöds att gå i land i australiska Sydney eller Melbourne för att ta sig hem för egen maskin. Några hundra nappade, men de flesta stannade kvar ombord och gjorde sig redo för den långa resan hem.

Men det dröjde inte länge innan fartyget åkte rakt in i ett politiskt blåsväder.

Inga fall

MSC Magnifica ville stanna lite snabbt i Fremantle, på Australiens västkust, för att tanka. Men när läkarintyg visade att omkring 250 passagerare besökt fartygets sjukstuga de senaste två veckorna stötte man på problem. Mark McGowan, premiärminister i delstaten Western Australia, höll en presskonferens där han förklarade att man inte tänkte låta virussmittade passagerare eller besättning vandra runt på gatorna.

Men faktum var att det inte fanns några tecken på covid-19 ombord. Många av de som hade sökt vård hade bett om en värktablett eller ett plåster. Fartyget möttes ändå av polis och en handfull uppretade demonstranter i Fremantle – trots att det inte fanns en tanke på att låta passagerare gå i land.

– Det var inte direkt trevligt. Det var en besvikelse, först och främst eftersom det var "fake news". Det stämde inte (att passagerare visade coronasymtom). Och de nyheterna spred sig förstås genast över världen, säger kapten Roberto Leotta till BBC.