Konkurserna ökar – men inte lika dramatiskt

En väldig massa bolag går omkull – men hastigheten i konkursökningen är inte riktigt lika hög nu som i början av april. Detta enligt kreditupplysningsbolaget UC, som sammanställt extra konkursstatistik med anledning av coronakrisen.

"Inledningsvis i april såg vi kraftiga konkursökningar i flera segment, framför allt inom hotell- och restaurangbranschen. Vi hade en kraftig utslagning av bolag efter påsk. Den utvecklingen fortsätter denna vecka, men ökningstakten ligger still. Många av bolagen hade det kämpigt redan före pandemin. Kanske ser vi en lättnad när uteserveringarna öppnar och vissa restauranger ställer om till hemleverans och nya koncept", skriver UC i ett pressmeddelande.

Den extra konkursstatistik som UC nu tagit fram baseras på inrapporterade konkurser mellan 1–21 april, och är en beräkning baserad på takten hittills i april. Den jämförs med siffrorna för hela april i fjol.

Nu väntas 3,6 bolag inom hotell- och restaurang gå i konkurs varje dag, mot 1,2 bolag per dag i fjol. Inom detaljhandeln väntas nu tre bolag gå under per dag, mot 1,8 bolag i fjol. Inom partihandeln väntas två bolag per dag gå i konkurs, mot 1,2 per dag 2019.

UC:s ordinarie konkursstatistik presenteras den 4 maj.