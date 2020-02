Kujovic i huvudroll när Djurgården vann

Foto: Janerik Henriksson/TT

Djurgården inledde fotbollsåret på bästa tänkbara sätt.

Men 3–0 efter en halvtimme, blev 3–2 till slut mot Dalkurd i Svenska cupen efter att stockholmarna släppt in superettanlaget i matchen.

Den svenska fotbollssäsongen är i gång med den första omgången av gruppspelet i Svenska cupen. Svenska mästarlaget Djurgården visade prov på styrka när Dalkurd rullades bort gång på gång på Tele2 arena.

Men det blev onödigt spännande för Djurgården som drog ifrån och hade en stor ledning redan tidigt i matchen. Dalkurd kom tillbaka och segern blev till slut bara med uddamålet.

"Under all kritik"

Djurgårdens tränare Kim Bergstrand var inte nöjd efteråt.

– Det kan man väl lätt påstå. Över 90 minuter är det under all kritik. I första halvlek är det perioder som är godkända. Vår andra halvlek är dålig från Tommi (Vaiho, målvakten) och hela vägen fram, säger han till C More.

Men Djurgården började bra. Emir Kujovic öppnade målskyttet för säsongen i den 18:e minuten då han helt omarkerad i straffområdet kunde placera in bollen i mål med huvudet, elegant framspelad av Jesper Karlström.

Bara minuter senare utökade Kujovic Djurgårdens ledning från nästan samma position då han prickade målet efter en hörna från Jonathan Augustinsson.

Holmbergs första mål

Kalle Holmberg gjorde sedan 3–0 efter en halvtimmes spel. Nyförvärvet från IFK Norrköping tog hand om en snedträff efter ytterligare en hörna, tog sig förbi en försvarare och tryckte upp bollen i nät.

Strax före halvtid reducerade Kerfala Cissoko sedan han förvaltat en retur från Djurgårdsmålvakten Tommi Vaiho och med drygt tio minuter kvar reducerade Gustav Bergman till 3–2.

Det blev några spännande minuter i slutet, men Djurgården kunde hålla undan till seger.

Svenska cupens gruppspel inleds den här helgen, med alla allsvenska lag i aktion mellan lördag och måndag. I lördagens andra tidiga match vann allsvenska Mjällby borta mot Sandviken med 3–1.

Under lördagen spelar också IFK Göteborg, Sirius, Elfsborg och Örebro säsongens första tävlingsmatcher.