Kulturvärldens Helan och Halvan går på spa

Foto: Njutafilms

När Gérard Depardieu och Michel Houellebecq tar in på spa går ingen säker för deras cynismer och skämt. Nu kan biopubliken roas och oroas av de frispråkiga herrarna i filmen "Thalasso".

Regissören Guillaume Nicloux hymlar inte med att han gillar att sticka ut hakan.

– Jag är en provokatör. Jag tycker om att provocera. Men jag gör det mindre och mindre nu. Man förvränger mina ord och använder dem utanför sitt sammanhang.

Han säger att detsamma gäller för hans två huvudrollsinnehavare. De ger inte heller några intervjuer längre, de känner sig ständigt misstolkade.

– Så därför gjordes det bara en intervju för den här filmen. Och den var det jag som gjorde, och den visades på en nyhetskanal på internet.

Rekommenderas renlevnad

I ”Thalasso” – som är namnet på ett spa – har Houellebecq rekommenderats några veckor av renlevnad. Till sin stora lycka möter han Depardieu och tillsammans börjar de tjuvröka och dricka mängder med vin, samtidigt som de i roliga konversationer talar om livet och om sex. Filmen har en improviserad känsla, och Nicloux säger att detta delvis överensstämmer med verkligheten.

– Det var målet att det skulle kännas så. Jag skrev ett manus som var ganska detaljerat, även i dialogen, men sen sa jag att de fick avvika från detta om de kände för det. Och så fanns det sådant som jag bara berättade för några få, för att de andra sedan spontant skulle reagera på det.

Depardieu är som bekant numera mycket fet och han undviker inte att visa upp detta.

– Han är sådan. Vi har gjort flera filmer tillsammans tidigare, och Gerard bjuder alltid på sig själv. I ”Valley of death” gick vi ute i öknen i 50-gradig värme, när vi gjorde ”End of the world of fear” gick vi i djungeln i Vietnam. Här handlade det ju bara om att vara på ett spa.

Bisarr humor

Houellebecq visar upp en rolig sida med en underförstådd bisarr humor.

– Ja, det är lite Helan och Halvan över honom. Michel är rolig, vi skrattade mycket under inspelningen.

Det leder in samtalet på humor och censur. Nicloux anser att man ska kunna skämta om allt och tycker mycket illa om att det numera alltid finns någon som blir kränkt av vilket skämt som helst. Och om att detta sedan nästan alltid leder till att den som skämtade ber om ursäkt.

– Humor ska inte censureras. Om människor alltid ber om ursäkt när det protesterats mot något, så gör det att rädslan bibehålls. Och det leder till fascism.