Kungliga operan ställer in alla evenemang

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Kungliga operan i Stockholm ställer in all publik verksamhet med start lördagen den 14 mars och fram till den 28 mars. Som nationalscen har Kungliga operan publik från både Sverige och övriga världen och därför har styrelsen gett vd:n Birgitta Svendén mandat att ställa in all publik verksamhet, meddelades i ett pressmeddelande på fredagen.

Samtidigt arbetar Kungliga operan med att utöka innehållet på den digitala tjänsten Operan Play där vissa föreställningar och bakom scen-material finns tillgängligt.

"Vi planerar att sända mer föreställningar och sända live från våra repetitioner här i huset under perioden", säger Birgitta Svendén i pressmeddelandet.