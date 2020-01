Kvinnorna vittnar mot Weinstein i rätten

Foto: Richard Drew/AP/TT

En av de kvinnor som Harvey Weinstein misstänks ha förgripit sig på sexuellt vittnade i rätten i New York på måndagen.

Inför juryn berättade hon i tårar att den tidigare Hollywoodproducenten tvingade henne till oralsex i hans bostad 2006.

Harvey Weinsteins öde hänger till stor del på om de sju män och fem kvinnor som utgör rättegångens jury väljer att tro eller inte tro på att den förre Hollywoodproducenten förgrep sig sexuellt på två av de kvinnor som har anklagat honom, skriver The Hollywood Reporter.

Dessa två kvinnor är skådespelaren Jessica Mann och Weinsteins tidigare produktionsassist Mimi Haleyi.

På måndagen gav Mimi Haleyi juryn sitt vittnesmål under den pågående rättegången i New York. Enligt nyhetsbyrån Reuters berättade Haleyi att Weinstein 2006 bjöd hem henne till sin bostad i New York efter att de hade arbetat tillsammans med en av hans tv-produktioner.

– Efter en stund, ganska kort efter att jag hade kommit dit, slängde han sig emot mig. Jag tog mig upp från soffan och sa: Åh nej.

I tårar beskrev Haleyi vidare för juryn hur Weinstein sedan drog med henne in i sovrummet där han tryckte ner henne mot sängen och tvingade henne till oralsex.

"Han skulle krossa mig"

Förra veckan vittnade "Sopranos"-skådespelerskan Annabella Sciorra inför rättens jury att filmmogulen våldsamt förgrep sig sexuellt på henne under tidigt 1990-tal. Sciorras vän ska efter händelsen ha bett henne att gå till polisen, men Sciorra ska ha vägrat och svarat: "Han skulle krossa mig", enligt Reuters.

Även om Sciorras anklagelse ligger för långt bak i tiden för att kunna leda till åtal, hoppas åklagarna att hennes vittnesmål ska bevisa för juryn att den 67-årige före detta filmmogulen är en notorisk sexförbrytare.

Riskerar livstids fängelse

Harvey Weinstein riskerar livstids fängelse om han fälls på de grövsta åtalspunkterna. Bland annat står han åtalad för grov våldtäkt.

Han nekar till alla anklagelser och hävdar att alla sexuella kontakter har skett med kvinnornas samtycke.