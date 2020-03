Liverpool utslaget ur CL efter rysare

Foto: Jon Super/AP/TT

Hejdå, Liverpool.

Det regerande mästarlaget är utslaget ur Champions League efter förlängning och totalt 2–4 mot Atlético Madrid.

Spanjorerna är vidare till kvartsfinal, precis som PSG.

Liverpool var illa ute i Champions League-fotbollen efter att ha förlorat det första mötet med Atlético Madrid med 0–1 på bortaplan.

Hemma på Anfield spelade den engelska ligaledaren ut sin motståndare under stora delar av matchen.

Kort före paus nickade också Georginio Wijnaldum in 1–0. Där och då var åttondelsfinalreturen i förlängningsläge, 1–1, men trots övertaget lyckades inte Liverpool få in fler mål under ordinarie tid.

Vänsterbacken Andrew Robertson var nära i den 66:e minuten, men nickade i ribban.

Stort tryck

En seger var ett måste för avancemang och för att hålla drömmen om en tredje raka Champions League-final vid liv.

Men Atlético var inte ofarligt. Gästerna hade en boll i nät på tilläggstid, men Saúl fick se sitt mål blåsas av för offside och matchen gick till förlängning.

Där tryckte Roberto Firmino in 2–0 för Liverpool efter knappt fyra minuter.

Jublet på Anfield blev dock kortvarigt. Bara tre minuter senare reducerade nämligen gästernas Marcos Llorente till 1–2 efter en tavla av Adrian, som vikarierade för skadade Alisson i målet, och i slutet av första förlängningskvarten satte Llorente även 2–2. Därmed behövde Liverpool göra två mål sista kvarten för att gå vidare.

Det gick inte.

Resan stannade i åttondelsfinalen för de rödklädda, som även släppte in 2–3 i slutet av förlängningen och får se Atlético dansa vidare i turneringen.

– Vi är väldigt besvikna. Prestationen överlag var väldigt bra, intensiteten … men vi är besvikna över målen vi släppte in. Du måste vara fokuserad hela tiden, är du inte det så blir det kostsamt, säger Liverpools lagkapten Jordan Henderson enligt brittiska medier.

Neymar målskytt

Även Paris Saint-Germain dansar vidare.

I Frankrike vände de blåklädda ett 1–2-underläge från första mötet med Borussia Dortmund till seger med sammanlagt 3–2.

Det blev 2–0 inför tomma läktare på Parc des Princes.

– Folket i stan, supportrarna, personalen har väntat länge på den här framgången i Champions League. Det är inte slutet för oss, det är början, säger PSG-backen Thilo Kehrer enligt BBC.

Superstjärnan Neymar inledde målskyttet i den 28:e minuten när han höll sig framme på en hörna och slängnickade in 1–0 i bortre hörnet. Juan Bernat utökade sedan till 2–0 i samma halvlek.

Enligt franska tidningen L'Équipe hade tusentals supportrar samlats utanför arenan för att heja fram sitt lag inför matchen.

Kvartsfinalerna lottas den 20 mars när alla åttondelsfinaler är spelade.