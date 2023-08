Luftvärn ska skydda Natotoppmöte

Flyg med mindre flygplan, ballonger och drönare kommer att vara förbjudna under toppmötesdagarna.

Själva toppmötet hålls på mässområdet Litexpo i västra delen av Vilnius. Allt flyg inom 30 kilometers radie från Litexpo förbjuds under tiden toppmötet pågår. Dessutom har över 100 flyg från Vilnius ställts in under de 28 timmarna på grund av alla inflygande dignitärer, enligt Vilnius Airport.