Många bitna av hajar utanför Long Island

Fem människor har bitits av hajar utanför Long Islands kust i New York. Räddningstjänsten har satt in drönare för att bevaka de populära stränderna på ön. Under torsdagen sågs en tre meter lång haj utanför Robert Moses delstatspark på Long Islands södra kust. På samma strand har drönare tidigare upptäckt ett femtiotal sandhajar, vilket fick myndigheterna att senarelägga öppnandet av stranden till den 4 juli.