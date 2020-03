Max Martin etta på Billboard igen

Foto: Evan Agostini/AP/TT

The Weeknds låt "Blinding lights" har gått upp i topp på den amerikanska Billboardlistan. Den är skriven och producerad av The Weeknd själv, tillsammans med den svenske producenten Max Martin, som får sin första Billboardetta sedan Justin Timberlakes "Can't stop this feeling" från 2016, skriver Billboard.

"Blinding lights" blir därmed Max Martins tjugotredje etta på den amerikanska topplistan under karriären. Bara två andra låtskrivare har haft fler, Paul McCartney och John Lennon.

Åtta låtar från The Weeknds nya album "After hours" ligger på topp tio på Billboardlistan. Låten "Blinding lights" har möjligtvis fått draghjälp efter att den har fått en egen koreografi som har blivit populär i musikappen Tiktok.

Förutom Max Martin och The Weeknd har även svenske låtskrivaren Oscar Holter, rapparen Belly och Jason Quenneville varit med och skrivit "Blinding lights".