Minnen dyrkas upp av musik i "Love songs"

Fakta

Föreställningen har premiär 10 mars och spelas fram till 5 maj.

Manus: Gustav Tegby och Maja Salomonsson

Regi: Maja Salomonsson

Medverkande: Frida Beckman, Robert Hannouch, Lisa Hu Yu, Peter Järn, Arja Saijonmaa

Nedan följer ett exempel på en berättelse som gestaltas i föreställningen:

"Mitt minne, som det känns fint att jag har, är från mitten av 1990-talet. Då var jag i en lång och fast relation med en man och blev, nästan handlöst, förälskad i en kvinna. Det var en otroligt omtumlande händelse för mig. Som så småningom fick konsekvenser i mitt liv. En av 90-talets hits "I will always love you", med Whitney Houston, är starkt förknippat med detta och jag ryser verkligen när jag hör den i dag, både av vemod och glädje."