Monty Python-stjärnan Terry Jones är död

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/TT

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix/TT

Den brittiske komikern, regissören och manusförfattaren Terry Jones, mest känd som en av medlemmarna i humorgruppen Monty Python, har dött, uppger BBC.

Terry Jones familj skriver i ett uttalande:

"Vi är djupt ledsna över att meddela att en älskad make och pappa har gått bort".

I uttalandet, som publicerats i sin helhet av BBC, framkommer att Terry Jones ska ha kämpat med en svår typ av demens den sista tiden i livet. Han avled i sitt hem på tisdagskvällen, med svenska hustrun Anna Söderström vid sin sida.

”Hans arbete med Monty Python, hans böcker, filmer, tv-program, dikter och andra verk kommer leva vidare för alltid”, står det i uttalandet.

"Humorns Beatles"

Terry Jones slog igenom på bred front när tv-serien "Monty Pythons flygande cirkus" hade premiär i brittisk tv i oktober 1969. Sedan kom filmerna; "Monty Pythons galna värld" ("Monty Python and the holy grail"), "Ett herrans liv" ("Life of Brian") och "Meningen med livet", vilket bidrog till att gruppen blev oerhört populär även utanför Storbritannien.

Monty Python har kallats "humorns Beatles" och bestod förutom Jones av Michael Palin, John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle och Terry Gilliam.

– Han bråkade mycket med John Cleese, de var varandras olikheter inte bara rent fysiskt. Jones älskade att spöka ut sig, John Cleese ville väl på sin höjd ha en regnrock. Jones strävade hela tiden mot absurdismen och det bisarra medan Cleese ville ha logik. Det var förmodligen i det spänningsfältet som det typiskt "pythonska" uppstod, säger författaren och radioprataren Kalle Lind.

Parhäst med Palin

Medlemmarna jobbade oftast i par innan de träffades hela gruppen för att skriva manus tillsammans. Terry Jones parhäst var Michael Palin, som också fortsatt att besöka honom ofta under den sista tiden, då Terry Jones var svårt dement.

Terry Jones hem var en samlingspunkt för gruppen, berättar filmskribenten Gunnar Rehlin.

– Jag har träffat honom ett antal gånger. Jag har varit hemma hos honom och andäktigt suttit vid det bord där Monty Python träffades. De sågs hos Terry, han var den ende som bodde så att man kunde parkera utanför, och hade sina möten där.

– Alla medlemmar var betydelsefulla på sitt sätt, Terry Jones var den som klädde ut sig. Skrikig kvinna var en av hans specialiteter, till exempel i "Life of Brian" där han är Brians mamma och säger den klassiska repliken: "He's not the Messiah, he's a very naughty boy!", säger Gunnar Rehlin.

"Gruppens regissör"

Komikern Johan Glans minns också hans prestation i "Life of Brian" som en som sticker ut.

– Brians mamma är en av hans mest lysande stunder. Och sedan "Mr Creosote" ("Meningen med livet"), när han äter en lövtunn mintkaka.

Johan Glans berättar att han såg Monty Pythons sista show på O2 Arena i London 2014.

– Den hade ju underrubriken "One down, five to go". Så de har alltid haft en svart humor när det gäller döden. Terry Jones rev ned många av de största skratten då, det måste ha varit något av det sista han gjorde innan sjukdomen.

Var hjärtat

Kalle Lind beskriver Terry Jones som den kanske största visionären i Monty Python.

– Terry Jones styrka var inte som skådespelare, han var en sorts ideolog, det var han som hade visionerna och idéerna. Att gruppen inte arbetade med en slutpoäng i sina sketcher, det kom från honom. Han tänkte "Hur kan vi göra det här ännu knasigare och ruska om ännu mer?", säger Lind.

Terry Jones var även den som i huvudsak regisserade gruppens filmer och var lite av deras projektledare, enligt Johan Glans.

– Han var deras samordnare i mångt och mycket, den som såg till att driva hela projektet i hamn. Gemene man kanske mest minns John Cleese, Michael Palin och Eric Idle, men Michael Palin brukade alltid säga att John Cleese var hjärnan i gruppen och Terry Jones var hjärtat.

Terry Jones blev 77 år gammal.