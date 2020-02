Mor och son anhållna efter knarkrazzia

Foto: Johan Nilsson/TT

Fem personer har anhållits efter ett tillslag mot ett misstänkt narkotikanätverk i Malmö. Enligt polisen har omfattande narkotikaförsäljning pågått mer eller mindre öppet i ett bostadsområde.

Bland de anhållna finns en 56-årig kvinna och hennes son. De övriga tre är unga män, rapporterar Kvällsposten.

Tillslaget gjordes under onsdagen av regionala insatsstyrkan, som bland annat använde stege för att ta sig in hos en av männen på andra våningen. Beslag av olika former av narkotika gjordes, skriver Sydsvenskan.

Inledningsvis frihetsberövades tio personer, varav fem anhölls.