Ny Modo-förlust – Timrå knappar in

Finalserie mot Björklöven?

Jodå, mycket talar fortfarande för Modo – men då får det inte bli så många fler plumpar som den här:

Södertälje vann i Örnsköldsvik med 5–2.

Modo slog nyligen serieledande Björklöven med 4–2 i det hockeyallsvenska toppmötet. Reaktionerna på det resultatet var olika. Björklöven skakade av sig den motgången och har vunnit de två senaste matcherna (2–3 borta mot Almtuna efter förlängning i kväll) medan Modo har gått motsatt väg.

4–5 borta mot Mora är inte hela välden, men proppen formstarka Södertälje delade ut var hård, välriktad och tog illa.

För sent och för klent

Adam Wilsby, Nick Olesen, Ludwig Blomstrand och Olesen igen förde SSK till 4–0 efter 14.26 i andra perioden i Fjällräven Center.

Kim Rosdahls reducering kom lägligt i slutet av mittenperioden

– Det känns som om vi fick lite energi av det målet, sade Kalle Jellvert inför matchens sista 20 effektiva minuter.

Men upphämtningen kom för sent och var för klen. Henrik Björklunds mål var det enda som producerades under forceringen. I stället slog Måns Lindbäck in Södertäljes 5–2 i tom kasse.

Timrå sex bakom

Avståndet ned till jagande Timrå – 5–1 borta mot Karlskrona – är nu nere i sex poäng. Och i nästa vecka möts klubbarna i Örnsköldsvik.

Karlskoga stärkte sin position som tabellfyra via 3–2 borta mot Tingsryd.

I botten går det fortsatt tungt för Kristianstad. 2–0-ledningen förvandlades på två minuter av andra perioden till 2–3.

Svängigt var det även mellan Västerås och Mora. Hemmalaget tog ledningen innan minuten var spelad. På det svarade Mora med att ha 4–1 drygt tre minuter in i mittenperioden – varpå Västerås knappade in med två puckar. I slutperioden höll Mora undan till 6–4-seger.

Vita Hästen slog jumbon AIK med 2–0.