Oljans pris: fyra 11 september-dåd varje dag

Åtta dödsfall varje minut, och ekonomiska förluster motsvarande mer än tre procent av världens BNP. Så mycket kostar vårt eldande med kol, olja och andra fossila bränslen, enligt .

Att mänskligheten bränner så mycket bensin, kol och gas står oss bokstavligen dyrt, enligt kartläggningen, som Greenpeace i Asien och Crea (Centre for Research on Energy and Clean Air) beskriver som den första i sitt slag.

Exempelvis kopplas utsläpp av kvävedioxid från bland annat bilar till fyra miljoner nya fall av astma bland världens barn varje år. Och de små partiklar som kallas pm2,5 beräknas ligga bakom sjukfrånvaro motsvarande 1,8 miljarder arbetsdagar.

Sammantaget uppgår de årliga ekonomiska förlusterna till 2,9 biljoner USA-dollar (28 000 miljarder kronor), eller 3,3 procent av globalt BNP.

Föroreningarna från kolet, dieseln och andra fossila produkter ligger enligt rapporten också bakom 4,5 miljoner dödsfall per år, motsvarande över 12 000 döda per dygn. Det kan också uttryckas som fyra gånger 11 september-dåden i USA 2001 varje dag – eller åtta dödsfall i minuten.

Men rapporten är ändå på sitt sätt hoppfull. "Detta är ett problem som vi vet hur vi löser", säger Minwoo Son från Greenpeace i ett pressmeddelande. "Genom att gå över till förnybara energikällor, fasa ut diesel- och bensinbilar, och satsa på kollektivtrafik".