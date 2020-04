Oljepriset återhämtar sig

Foto: Kamran Jebreili AP/TT

Världsmarknadspriset på råolja fortsätter återhämta sig. Men det är från låga nivåer efter en av de mer turbulenta veckorna på oljemarknaden någonsin.

Det hårt nedtryckta oljepriset får inför helgen draghjälp av att stora oljeproducenter som Kuwait flaggar för produktionsminskningar. Bidrar gör även det faktum att kongressen i USA har godkänt ett nytt ekonomiskt stödprogram med sikte på småföretag och sjukhus på nästan 500 miljarder dollar.

Totalt har USA lanserat olika typer av stödprogram för nästan 3 000 miljarder dollar till följd av coronapandemin.

Ett terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja i juni steg med 5 procent i torsdags och fortsätter uppåt i den tidiga fredagshandeln till cirka 22 dollar per fat. Det kan jämföras med tillfälliga nivåer på under 16 dollar per fat så sent som i onsdags.

Den amerikanska så kallade WTI-oljan hänger med uppåt och kostar nu nästan 17 dollar per fat. Det kan jämföras med bottennappet på minus 37:63 dollar per fat i måndagens turbulenta handel.

Minuspriset i måndags, som även spillde över på tisdagen, uppstod efter rapporter om att oljelagren i USA inte längre kan ta emot mer olja samtidigt som efterfrågan tvärnitat. Efterfrågan på olja faller till följd av radikalt minskat resande och att många industrier och en stor del av handeln runt om i världen stängts av i coronapandemin.