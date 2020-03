Örebro vann efter straffrysare

Foto: Mikael Fritzon/TT

Kvartsfinaljagande Örebro såg ut att gå mot tre poäng.

Men i den tredje periodens näst sista sekund kvitterade jumbolaget Oskarshamn.

Dramatiken avslutades med straffar där Örebro säkrade segern, 2–1, och två poäng.

Tre förluster och ett snitt på 0,33 mål framåt per match – vecka 9 år 2020 kommer med all säkerhet inte att få någon framskjuten plats i Örebros historiebok. Borta mot jumbolaget Oskarshamn gällde det först och främst att hitta effektiviteten om hoppet om en direktplats till kvartsfinalspelet skulle finnas kvar.

Tränaren Niklas Eriksson pratade i C More om vikten av att skicka mycket puckar på mål samt få in spelare framför motståndarkassen. Under den inledande perioden fick Örebrotränaren se ett mål just i den genren.

Sakari Salminen upptäckte att det var tät trafik framför Oskarshamns kasse, kastade iväg en lös puck mot mål och när returen kom höll sig lagkamraten Ryan Stoa framme och petade in pucken.

Spelade upp sig

Oskarshamn spelade upp sig något under den andra perioden, men Johannes Salmonsson var långt ifrån nöjd.

– Vi måste upp flera snäpp i sista, sade Oskarshamns forward till C More.

Örebro å sin sida önskade en återgång till den inledande periodens matchbild.

– Rakare spel i mittzon, då får vi ned puckarna, sade lagkaptenen Christopher Mastomäki i en pausintervju.

Jagar topp sex

Örebro såg ut att gå mot tre poäng, men i den tredje periodens näst sista sekund kvitterade Henrik Nilsson. Matchen avgjordes på straffar och där säkrade Örebro två poäng i jakten på topp sex i tabellen.

Nykomlingen Oskarshamns enda möjlighet att säkra en andra säsong i svensk ishockeys finrum går via det kvalspel som inleds i slutet av denna månad. SHL:s jumbolag har spelat många jämna matcher men inte sällan förlorat med uddamålet. Smålandslaget, som nu förlorat tolv raka matcher, har fyra omgångar på sig att åter bli ett vinnande lag innan kvalet börjar.