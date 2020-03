Orkandrabbat Manhattan i "Division"-expansion

Foto: Ubisoft/TT

I den hittills största expansionen till "The division 2" tas spelaren tillbaka till Manhattan i New York.

Men till skillnad från det ursprungliga "The division" är det den här gången ett orkandrabbat område som möter spelarna.

"Warlords of New York" kallas den nya expansionen till svenskutvecklade actionrollspelet "The division 2", som innebär något av en nystart för den ett år gamla onlinetiteln.

Spelserien handlar om en pandemi som slår sönder samhället, och där hemliga agenter som tillhör myndigheten "The division" aktiveras för att återställa ordningen.

Orkandrabbat Manhattan

Uppföljaren till 2016 års "The division" utspelar sig i USA:s huvudstad Washington DC, men i "Warlords of New York" är det som namnet antyder återigen New York som är skådeplatsen, där också den första utgåvan utspelade sig. Den här gången är det dock ett Manhattan som dessutom har drabbats av en orkan.

"Vår berättelse tar oss åtta månader efter händelserna i första spelet. Med all den här tiden som passerat sedan samhällets fall så ville vi utforska effekterna av naturen såväl som när människor inte längre finns där för att återställa saker till vad de varit", skriver Drew Rechner från Malmöutvecklaren Massive i ett mejl till TT.

Nya säsonger

Den här gången har utvecklarna fokuserat på höjdskillnader, vilket gör att spelare kan utforska platser både ovanför och under gatunivån. Det här utnyttjas också för att gömma värdefulla föremål på platser som kräver att spelaren tänker tredimensionellt.

Nytt är också att så kallade säsonger införs. Det innebär en tidsperiod med specialuppdrag som fokuserar på en jakt efter speciella fiender, som är knutna till berättelsen och ger nya belöningar. Varje säsong pågår i ett kvartal och har också andra aktiviteter, belöningar och föremål bundna till sig.

"Warlords of New York" släpptes den 3 mars och "The division 2":s första säsong inleds den 10 mars.