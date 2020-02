Ovetjkins osannolika målform fortsätter

Foto: Nick Wass/AP/TT

En mållös match – sedan fick det vara bra. Mot Los Angeles Kings gjorde Alexander Ovetjkin ett nytt hattrick, och ryssen är nu bara två mål från att nå en klassisk milstolpe.

Alexander Ovetjkin hade gjort elva mål på fem matcher när han häromdagen blev mållös i förlusten mot Pittsburgh. Även mot Los Angeles såg den ryska storstjärnan inledningsvis ut att kamma noll. Men efter två perioder utan att hitta rätt exploderade han, och vände på egen hand till seger.

Han tryckte in 2–2 från nära håll 13.50 in i den tredje perioden. Drygt en minut senare tog han till vara på sin egen retur och satte 3–2. Och med mindre än två minuter kvar av matchen fullbordade han ett äkta hattrick när han lade in slutresultatet, 4–2, i tom bur efter att Los Angeles tagit ut målvakten.

"Kan nå 800"

Ovetjkin har nu gjort 698 NHL-mål och saknar bara två fullträffar för att bli den åttonde spelaren i ligans historia att nå 700. Efter matchen var motståndarlagets tränare full av beundran för ryssen.

– Det finns skäl till att han har gjort (nästan) 700 mål, och ge honom ett par år till så kommer han att nå 800. Det här var en sådan match där han kanske inte märktes så mycket inledningsvis, och sedan pang, pang, pang och så låg pucken i nätet och de hade vunnit matchen, säger Los Angeles tränare Todd McLellan till NHL:s hemsida.

Endast två spelare, Wayne Gretzky (894) och Gordie Howe (801), har gjort över 800 mål. Ovetjkin har en bra bit kvar dit, men i och med hattricket mot Los Angeles blev han den blott andra spelaren i NHL-historien – Gretzky var den dittills enda – att göra minst 40 mål under elva olika säsonger.

Tre hattrick

Själv försöker han att inte tänka för mycket på de olika rekorden, eller att han har gjort 14 mål, inklusive tre hattrick, på de sju senaste matcherna.

– Jag är ganska säker på att min familj och mina vänner pratar om det. Men personligen försöker jag att inte tänka på det så mycket just nu. Jag försöker bara göra mitt jobb, säger Ovetjkin till nhl.com.

– Om man tänker för mycket på rekorden så kommer man aldrig att nå dem. Det enda jag kan göra är att gå ut på isen och spela mitt spel.