"Paradise hotel" får skyltar efter coronakrock

Foto: Ali Lorestani/TT

Realityserien "Paradise hotel" har varje vecka ett tema, klassiker är bland andra "skolveckan" och "kärleksveckan". Men nästa veckas "sjukhusvecka" kommer att krocka med ett samhälle svårt påverkat av coronavirusets smittspridning. Därför kommer nu skyltar att sättas in i programmet, meddelar produktionsbolaget.

Inspelningarna av detta underhållningsprogram gjordes i höstas och med tanke på tävlingsmomentet i programmet kan vi inte avstå från att visa avsnitten", säger Susanne Nylén, presschef för Nent Group.

Nu hoppas man att tittarna kommer att förstå och ha överseende, eftersom säsongen spelades in i höstas. Nent Group sätter in formuleringen "Vi vill förtydliga att temaveckan i 'Paradise hotel' spelades in långt innan coronavirusets utbrott. Alla eventuella kopplingar till dagens situation är oavsiktliga.”