Patrik Oksanen ny krönikör i Kristianstadsbladet

Han gick under en tid över till en tillvaro som frilansjournalist och drev också podden ”Podd72” med inriktning på försvar och säkerhetspolitik. Så sent som förra året valdes han in som ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Han är även medlem i Kungliga örlogsmannasällskapet och är sedan 2019 engagerad i tankesmedjan ”Frivärld”.