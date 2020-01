Pet Shop Boys har tröttnat på sitt hemland

Fakta

Bildades 1981 efter att Neil Tennant och Chris Lowe träffats i en elektronikaffär i Chelsea och börjat göra musik. Bland gruppens hits märks "West End girls", "It's a sin", "Go west", "Always on my mind" och "Being boring".

Nya albumet "Hot spot" produceras av Stuart Price och kommer 24/1.

Den kommande turnén inleds 1/5 i Berlin. Den 17/6 spelar Pet Shop Boys i Globen, Stockholm.