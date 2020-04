Polisen satte P för Pink Floyd-fest

Foto: Isabel Infantes/AP/TT

Omkring 30 medelålders Pink Floyd-fans som samlats för en fest – i trots mot den amerikanska delstaten New Jerseys coronaregler – reagerade ilsket när polisen konfronterade dem.

"Vi möttes med lyckönskningar som 'åt helvete med polisen' och 'välkommen till Nazityskland' från denna grupp av 40–50-åriga vuxna", skriver polisen i Rumson, ett kustsamhälle söder om staden New York, på Facebook.

Gruppen hade samlats utomhus för en hyllningskväll till Pink Floyd med akustiska framföranden av den legendariska rockgruppens låtar. Festen sändes även live i sociala medier.

Efter att inte ha vunnit gehör hos deltagarna beordrade polisen bandet att sluta spela, mitt i klassikern "Wish you were here" från 1975.

"Rumsonpolisen roas inte av att behöva förstöra någons nöje", skriver man, och fortsätter: "Men vi har alla ett ansvar att ta denna pandemi på allvar".

New Jerseys guvernör Phil Murphy uppmanade i mars delstatens invånare att hålla sig hemma och beordrade alla icke-nödvändiga verksamheter att stänga för att försöka bromsa det utbrott som nu håller USA, och framför allt intilliggande New York, i ett järngrepp.

Han har tidigare reagerat ilsket på rapporter om invånare som trotsat reglerna.

"INGA CORONAFESTER. De är olagliga, farliga och idiotiska", twittrade Murphy i förra veckan.

"Vi kommer att krascha er fest. Ni kommer att få betala höga böter. Och vi kommer att namnge er och skämma ut er tills ALLA tar till sig det här budskapet", tillade guvernören.