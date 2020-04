Rabatt på sport-tv – inte för alla

Foto: Janerik Henriksson/TT

Redan för en månad sedan kom flera kanaler med beskedet att de sänker priserna på tv-abonnemang för sport.

Men alla kunder får inte ta del av rabatterna.

För att kompensera för många uteblivna sportsändningar i spåren av covid-19 har tv-sportaktörerna Viaplay, C More och DPlay valt att tillfälligt rabattera priserna på sina sportabonnemang för kunder som abonnerar på sportkanalerna direkt via respektive strömningstjänst.

Men många kunder har tillgång till dessa kanaler via en kabeloperatör, exempelvis Telia, Com Hem eller Canal Digital, och då ser det lite olika ut när det gäller priset för sportkanalerna.

Rabatterar vissa kanaler

Telia, som äger C More, har valt att sänka priset för vissa kanaler.

– Vi har valt att ge våra kunder rabatterade priser på sportpaket från Viasat och C More, våra kunder ska inte behöva betala för något de inte kan se, säger Magnus Limås, pressansvarig på Telia.

Samtidigt som Viasat sänkte priserna för Viaplay valde även Com Hem att ge sina kunder rabatt. Com Hems kunder får i dagsläget inte sänkt pris på abonnemang från C More.

Dela på förlusten

Skillnaden beror på att Viasat valt att sänka priset även för återförsäljaren Com Hem, vilket C More inte gjort, enligt Joel Ibson, kommunikationsansvarig på Tele2 som äger Com Hem.

– Vi kan inte sänka priserna hur som helst själva eftersom vi delar på inkomster och kostnader med C More enligt vårt avtal. Vi är ju en återförsäljare av produkter som C More prissätter. Men vi hoppas att detta löser sig inom kort, säger Joel Ibson.

TT söker C More för en kommentar.