Räknar med fortsatt konkursvåg i april

Foto: Jessica Gow/TT

Antalet konkurser fortsätter att öka inom många branscher i spåren av coronakrisen. Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen bedöms öka med 197 procent i april, jämfört med samma månad i år, enligt en prognos från kreditupplysningsföretaget UC. Totalt väntas 3,6 bolag per dag gå i konkurs i den krisdrabbade branschen, mot 1,2 bolag per dag 2019. För en vecka sedan gjordes bedömningen att antalet konkurser inom hotell- och restaurangnäringen skulle öka med 122 procent. UC gör den nya prognosen baserat på inrapporterade konkurser under perioden 1–14 april i år, jämfört med hela april månad i fjol.

Inom detaljhandeln räknar UC med att konkurserna ökar med 74 procent i april jämfört med motsvarande period förra året.

Totalt bedöms antalet konkurser öka med 28 procent i april, enligt UC.