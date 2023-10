Raset för nyföretagande bromsar in

Antalet nystartade företag föll med nästan en femtedel under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Arkivbild

Antalet nystartade företag föll med nästan en femtedel under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Men nu ser raset ut att ha bromsat in. Under tredje kvartalet landade antalet nystartade företag på 13 procent lägre jämfört med samma period 2023, enligt statistik från Bolagsverket som mjukvaruföretaget Visma Spcs sammanställt.